L'OTAN célèbre ses 75 ans: quelles sont les obligations de la Belgique envers l'Alliance atlantique?

L’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN) fête ce jeudi 4 avril son 75e anniversaire à Bruxelles. Une célébration sur fond de tensions croissantes avec la Russie et alors qu’elle vient d’accueillir deux nouveaux membres en son sein : la Finlande et la Suède. Créée en 1949 en pleine guerre froide, l’Alliance regroupe aujourd’hui 32 États, dont la Belgique. Sa mission est de veiller à la sécurité de plus d’un milliard de personnes. Le 4 avril 1949, douze pays signent à Washington le traité de l’Atlantique nord, fondateur de l’OTAN. On retrouve autour de la table la Belgique, le Danemark, la France, la Grande-Bretagne, l’Italie, l’Islande, le Luxembourg, la Norvège, les Pays-Bas et le Portugal ainsi que les États-Unis et le Canada.

La réunion, les 3 et 4 avril à Bruxelles, des ministres des Affaires étrangères des États membres, donne lieu à une cérémonie en l'honneur de l'anniversaire de l'Alliance. La succession de l'actuel secrétaire général, Jens Stoltenberg, pourrait également s'inviter au cœur des discussions, les Alliés souhaitant désigner le nouveau "sec gen" avant le sommet annuel prévu à Washington en juillet. L'ex-Premier ministre néerlandais Mark Rutte, adoubé par les États-Unis, la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne, fait figure de favori face au président roumain Klaus Iohannis. La Belgique doit consacrer 20% de ses dépenses de défense aux équipements militaires En raison de la situation centrale de notre pays, la Belgique est choisie comme siège politique et militaire. En 1967, le siège de l’institution s’établit à Bruxelles (Haren). En 2017, l'OTAN déménage dans un tout nouveau bâtiment situé en face de ses bureaux d'origine. Le centre de commandement du SHAPE est, quant à lui, établi à Casteau, près de Mons, depuis 1967. La Belgique se sent ainsi protégée par l’Alliance atlantique, mais notre royaume possède aussi certaines obligations envers elle. "2% de son PIB doit être consacré aux dépenses de défense. La Belgique doit également, et c’est le cas depuis cette année, consacrer 20% de ses dépenses de défense aux équipements militaires et le fait que la Belgique accueille sur son sol aussi bien le QG de l’OTAN que le SHAPE à Mons, est évidemment une contribution indirecte, mais une contribution tout de même à l’organisation de l’Alliance atlantique", explique Estelle Hoorickx, chercheuse à l’Institut royal supérieur de défense.