L'Ouganda enterre l'athlète olympique Rebecca Cheptegei, victime d'un féminicide sauvage

Ferenc ISZA

L'Ouganda enterre samedi Rebecca Cheptegei, aspergée d'essence et brûlée par son compagnon le 1er septembre, quelques semaines après avoir couru le marathon des Jeux Olympiques de Paris.

La mort de l'athlète de 33 ans, qui a succombé quatre jours plus tard à ses graves et multiples brûlures, a provoqué une vague internationale d'hommages et d'indignation.