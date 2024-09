Mort à 29 ans de DePrince, danseuse étoile de Sierra Leone adoptée aux Etats-Unis

Jason Kempin

Michaela DePrince, une rare danseuse étoile noire de ce niveau, orpheline de la guerre civile en Sierra Leone et adoptée par une famille aux Etats-Unis, est décédée à l'âge de 29 ans, est-il annoncé vendredi sur Instagram.

"C'est avec le coeur lourd que nous apprenons la mort de la ballerine vedette Michaela Mabinty DePrince, dont le talent artistique a touché d’innombrables coeurs et dont l'esprit en a inspiré tant d'autres, laissant une marque indélébile sur le monde du ballet et bien au-delà", est-il écrit sur le compte de l'artiste, signé "équipe MDP" avec une photo de la jeune femme et son âge.