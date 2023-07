L'UE et les Philippines décident de reprendre les négociations de libre-échange

Les pourparlers avaient commencé en 2015, sous la présidence de Benigno Aquino, mais ils avaient été interrompus deux ans plus tard sous son successeur Rodrigo Duterte, dont la guerre meurtrière contre la drogue avait tendu les relations diplomatiques avec les Occidentaux et déclenché une enquête internationale.

"Je suis très heureuse que nous ayons décidé de relancer les négociations pour (un) accord de libre-échange", a déclaré Mme von der Leyen, lors d'une conférence de presse conjointe avec le nouveau président Ferdinand Marcos Jr.

"Nos équipes vont se mettre au travail dès maintenant pour mettre en place les bonnes conditions afin que nous puissions reprendre les négociations", a-t-elle ajouté, en soulignant l'"énorme potentiel" d'un tel accord pour les deux partenaires en termes d'emplois et de croissance.

Pour M. Marcos, les Philippines et l'UE sont des "partenaires partageant les mêmes idées" avec "des valeurs communes": "démocratie, prospérité durable et inclusive, Etat de droit, paix et stabilité, et droits humains".