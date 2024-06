L'Unicef estime que 400 millions de jeunes enfants sont victimes de discipline violentes

L'Unicef entend par "agressions psychologiques" les cris contre un enfant et le fait de le traiter de "stupide" ou "fainéant". Les châtiments physiques incluent le fait de secouer l'enfant, les claques, les fessées et de manière générale tous les coups visant à faire mal sans causer de blessure.

Ces estimations publiées lundi soir par le Fonds des Nations unies pour l'enfance portent sur une centaine de pays disposant de ce type de données entre 2010 et 2023, qui incluent "agressions psychologiques" et "châtiments corporels".

Sur ces près de 400 millions d'enfants victimes de ces méthodes de discipline violentes, environ 330 millions subissent des punitions physiques.

Et même si de plus en plus de pays interdisent les châtiments corporels, près d'un demi-milliard d'enfants de moins de 5 ans ne sont pas protégés légalement contre ces pratiques.

Et plus d'une personne principalement en charge de l'enfant sur quatre estiment que les punitions physiques sont nécessaires pour bien éduquer leur enfant, selon les estimations de l'Unicef.