Madagascar: onze morts dans le sillage du cyclone Gamane

Onze personnes ont trouvé la mort et plus de 7.000 autres ont été sinistrées par le cyclone Gamane, qui a frappé mercredi la pointe nord de Madagascar, a-t-on appris jeudi matin auprès du Bureau national de gestion des risques et catastrophe (BNGRC).

Six personnes sont mortes noyées tandis que cinq autres ont été tuées par l'éboulement de maisons ou des chutes d'arbre, ont précisé les autorités. Le précédent bilan faisait état de six morts et 2.600 sinistrés.