"Menace pour la sécurité aérienne": des cyberattaques, potentiellement russes, visent des vols commerciaux de plusieurs compagnies

Entre août 2023 et ce début de mois, plus de 45.000 avions ont signalé des problèmes, majoritairement près de la mer Baltique. Selon les médias britanniques, il pourrait être question de cyberattaques de la Russie. Explications.

Plusieurs médias britanniques font état d'une "guerre dans les airs" ce lundi. En cause: les données épluchées de gpsjam.org, un site web qui indique les endroits où les avions rencontrent des problèmes de navigation par satellite chaque jour.

Ainsi, ils ont remarqué que plus de 2.000 vols Ryanair, plus de 1.300 vols Wizz air, des vols British Airways, easyJet et TUI avaient rencontré ce genre de problèmes dans la région Baltique au cours des huit derniers mois.