A Mexico, la corrida reprend sur fond de rassemblement des anti

La corrida a repris dimanche à Mexico, la plus grande arène au monde, après plus d'un an d'une interdiction finalement annulée par la Cour suprême, pour la plus grande colère des anti-tauromachie qui se sont manifestés.

Des dizaines de milliers d'"aficionados" ont investi la "plaza" (qui peut recevoir jusqu'à 41.000 personnes assises) pour la première corrida de la saison, avec à l'affiche le torero mexicain Joselito Adame, blessé en avril d'un coup de corne à la jambe gauche.