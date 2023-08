Mexique: Wheeler, le pianiste à l'unisson des vents et du peuple de la Sierra

Né en Californie il y a 81 ans, le compositeur et soliste n'habite plus l'espèce de grotte troglodyte où il dormait et jouait du piano électrique alimenté à l'énergie solaire quand il a découvert cette zone parmi les plus isolées du Mexique, il y a plus de 40 ans.

Mais il se sent plus proche que jamais de la nature et de la communauté qui l'a accueilli, lui offrant en partage son style de vie, sa musique et sa culture.

"Je sens vraiment que toute cette région autour de moi est mon studio", confie Romayne Wheeler en ouvrant les portes de sa maison en pierre, construite au bord du précipice.