Modi prêtera serment dimanche pour un troisième mandat historique

Lors d'une réunion à New Delhi, capitale indienne, M. Modi a exprimé sa gratitude envers ses alliés et a assuré que la NDA s'engagerait à gouverner l'Inde "de la meilleure manière possible".

Le BJP a remporté 240 sièges au Parlement, un résultat insuffisant pour former seul un gouvernement majoritaire, qui requiert au moins 272 sièges sur 543. Cependant, la NDA, forte de ses 293 sièges, dispose d'une majorité absolue.