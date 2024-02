"Mon mari a été torturé pendant trois ans": La veuve d'Alexeï Navalny accuse Vladimir Poutine d'être "le chef d'une organisation criminelle"

"Poutine a tué mon mari, Alexei Navalny", a insisté Ioulia Navalnaïa devant les eurodéputés. "Sur ses ordres, Alexei a été torturé pendant trois ans. Il a été affamé dans une minuscule cellule de pierre, coupé du monde extérieur, privé de visites, d'appels téléphoniques et même de lettres. Puis ils l'ont tué. Même après cela, ils ont abusé de son corps et de sa mère. D'une part, ce meurtre public a montré une fois de plus que Poutine est capable de tout et qu'il n'est pas possible de négocier avec lui", a-t-elle raconté.

"Alexeï avait compris cela il y a longtemps", a relevé l'économiste et opposante. "Poutine est le chef d'une bande criminelle organisée. Celle-ci comprend des empoisonneurs et des assassins, mais ce ne sont que des marionnettes. Le plus important, ce sont les proches de Poutine, ses amis, ses associés et les gardiens de l'argent de la mafia."

Elle a appelé chacun à combattre Poutine et son entourage rapproché. Pour y arriver, l'UE devrait selon elle appliquer les méthodes de la lutte contre le crime organisé: "Plutôt que des notes diplomatiques, des enquêtes sur les machinations financières. Plutôt que des déclarations d'inquiétude, une recherche des membres de la mafia dans vos pays, des avocats et des financiers discrets qui aident Poutine et ses amis à cacher de l'argent."