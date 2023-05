Mondiaux de snooker: Luca Brecel, le Belge qui terrorise les Britanniques

Tremblement de terre dans le monde "So British" du snooker: le Belge Luca Brecel est devenu le premier joueur issu d'Europe continentale à s'inviter en finale des championnats du monde qu'il est en position de remporter, lundi, face à l'Anglais Mark Selby.

Pour devenir l'attraction de ces Mondiaux-2023, disputés au Crucible Theatre, le temple du snooker à Sheffield, le Belge de 28 ans, n'a pas fait dans la demi-mesure.

Celui qui était devenu à 17 ans, le plus jeune joueur à disputer le tournoi mondial --il en a disputé six au total, toujours éliminé au premier tour-- a d'abord marqué les esprits en disposant en quart de finale du maître Ronnie O'Sullivan, champion du monde sortant et déjà couronné à sept reprises.

Personne ne donnait cher de la peau du N.10 mondial face au N.1 qui a mené 6-10. Mais le duel disputé au meilleur des 25 frames a tourné en faveur du Belge qui en a aligné sept d'affilée pour l’emporter 13-10 !