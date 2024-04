Mort de Gil Taieb, vice-président du Crif

"C'est une immense perte pour la communauté juive et ses institutions. Sa disparition laisse un immense vide", a indiqué le Crif sur ses réseaux sociaux.

Le vice-président du Conseil représentatif des institutions juives de France (Crif) Gil Taieb est décédé à l'âge de 66 ans, a annoncé mardi l'institution, saluant un "infatigable militant, fervent défenseur d’Israël et de la communauté juive".

"Engagé, charismatique, courageux et bienveillant, il n'a jamais abandonné le sourire qu'il arborait toujours, jusque dans les derniers instants du combat qu'il a mené contre la maladie", selon le président du Crif Yonathan Arfi.

La ministre de la Culture Rachida Dati a fait part de sa "grande tristesse" et sa collègue Aurore Bergé, chargée de la lutte contre les discriminations, a loué "un ardent défenseur de nos valeurs républicaines et universalistes".

"Sa contribution contre la haine en ligne a permis une belle avancée dans notre lutte pour un monde plus juste et respectueux", a affirmé la Dilcrah (délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT).