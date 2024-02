Négociations au Caire sur Gaza: départ de la délégation israélienne

L'Egypte, médiateur traditionnel dans le conflit israélo-palestinien, en particulier à Gaza, a accueilli mardi les directeurs du renseignement américain et israélien ainsi que le chef du gouvernement qatari pour des pourparlers sur une trêve incluant une nouvelle libération d'otages.

Plusieurs médias israéliens, dont le Jerusalem Post et le Times of Israel, ont fait état mardi soir du retour de la délégation israélienne, sans autre indication. La délégation israélienne est "sur le chemin du retour depuis le Caire", selon un responsable du bureau du Premier ministre, cité par Times of Israel.