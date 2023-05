New York accueille les stars de la mode et du showbiz à l'extravagant gala du Met

Il y a les Oscars à Los Angeles et le gala du Met à New York: les stars mondiales de la mode et du showbiz vont affluer lundi soir sur le tapis rouge du Metropolitan Museum of Art pour rendre hommage cette année dans le luxe et l'extravagance au "Kaiser" Karl Lagerfeld, décédé en 2019.

Dans la pure tradition philanthropique américaine pour lever des millions de dollars, le gala du Met, qui a lieu le premier lundi de mai, est destiné à financer le département mode du musée, The Costume Institute, dont l'exposition annuelle, à partir du 5 mai, rend hommage au couturier au catogan et lunettes noires, indissociable de la maison Chanel.