"Nothing Compares 2 U" et Donald Trump, c'est terminé: les ayants droit de l'artiste exigent que le candidat n'utilise plus la musique de l'artiste

Les ayants droit de Sinead O'Connor et son label Chrysalis Records ont exigé lundi dans un communiqué commun, "l'arrêt immédiat" par Donald Trump, l'ancien président américain et actuel candidat à l'investiture républicaine, de l'utilisation de la musique de l'artiste irlandaise pendant ses meetings de campagne.

Ceux-ci ont indiqué que la chanteuse irlandaise, décédée en juillet 2023, aurait en effet été "blessée et offensée" par l'utilisation de sa version de "Nothing Compares 2 U" lors des meetings politiques de Donald Trump. "Il est de notoriété publique que Sinead O'Connor vivait selon un code moral très strict, défini par l'honnêteté, la gentillesse, l'équité et la décence envers ses semblables.

C'est pourquoi nous avons appris avec indignation que Donald Trump utilisait sa chanson iconique 'Nothing Compares 2 U' lors de ses meetings politiques", rappellent les auteurs du communiqué. "Il n'est pas exagéré de dire que Sinead serait dégoûtée, blessée et offensée si son travail était ainsi déformé par quelqu'un qu'elle qualifiait elle-même de 'diable biblique'." "En tant que défenseurs de son héritage, nous exigeons que Donald Trump et ses collaborateurs cessent immédiatement d'utiliser sa musique", ajoute le communiqué.