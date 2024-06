Nouveaux coups de feu aux États-Unis: plusieurs personnes blessées lors des festivités qui commémorent l'abolition de l'esclavage

Au moins six personnes ont été blessées dans des tirs survenus lors d'une manifestation organisée dans l'État américain du Texas à l'occasion du "Juneteenth".

L'incident n'est pas terminé et la police de Round Rock demande aux gens d'éviter la zone, écrit Newsweek. Les faits se déroulent au Old Settlers Park dans la ville de Round Rock. Les services d'urgence ont fait savoir sur X que quatre adultes et deux enfants ont été transférés dans des hôpitaux locaux. Tous présentent des "blessures potentiellement graves".