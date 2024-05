Pays-Bas: les Verts européens appellent les libéraux à agir à l'égard du VVD

Le Parti Vert européen - la fédération des partis écologistes d'Europe - a appelé jeudi l'ALDE, l'Alliance des Libéraux et Démocrates en Europe, à prendre des mesures à l'égard du parti libéral néerlandais VVD, après l'annonce de son alliance avec l'extrême droite.

Près de six mois après le scrutin législatif aux Pays-Bas, un accord pour la formation d'un gouvernement de droite et d'extrême droite a été avalisé par le Parti pour la liberté (PVV) - dirigé par l'extrémiste de droite Geert Wilders -, le parti pro-agriculteurs BBB, le parti libéral VVD du Premier ministre sortant Mark Rutte, et le nouveau parti anti-corruption NSC.

"Cette décision des libéraux néerlandais est en contradiction flagrante avec la déclaration commune des chefs de groupes au Parlement européen (Verts, Socialistes, La Gauche et Libéraux), qui ont tous appelé à rejeter toute collaboration avec des partis d'extrême droite", rappelle Terry Reintke, la candidate principale des Verts aux élections européennes.