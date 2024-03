Pérou: le domicile de la présidente perquisitionné pour des montres de luxe non déclarées

D'autres images montrent la police cerner son domicile et former une barrière humaine pour empêcher le trafic automobile dans les rues adjacentes.

Selon un document de la police, auquel l'AFP a eu accès, une quarantaine d'agents et de magistrats ont été mobilisés "dans le but de fouiller la maison et saisir les montres Rolex". Le siège du gouvernement a été perquisitionné quelques heures plus tard.

Le Premier ministre péruvien Gustavo Adrianzén (centre-droit) a dénoncé auprès de la presse "une atteinte intolérable à la dignité de la présidence de la République et de la nation qu'elle représente".

"Les ministres d'Etat expriment leur solidarité avec la présidente et rejettent fermement ces actions politiques déstabilisatrices, qui s'appuient sur des dispositions juridictionnelles discutables", a-t-il ajouté sur X.