Pour le Japon, l'incursion d'un avion militaire chinois est une "violation grave" de sa souveraineté

"La violation de notre espace aérien par un avion militaire chinois est non seulement une violation grave de notre souveraineté, mais aussi une menace pour notre sécurité et est totalement inacceptable", a déclaré le porte-parole du gouvernement Yoshimasa Hayashi, au lendemain de l'incident survenu en mer de Chine orientale.

Selon le ministère japonais de la Défense, un avion "espion de type Y-9" de l'armée chinoise a pénétré dans l'espace aérien japonais lundi à 11H29 locales (02H29 GMT) pendant environ deux minutes, au large des îles Danjo, situées en mer de Chine orientale, dans le département de Nagasaki.

"Nous comprenons qu'il s'agit de la première incursion confirmée et annoncée d'un avion militaire chinois dans notre espace aérien depuis que nous avons mis en place des mesures de lutte" contre ces incursions, a déclaré M. Hayashi lors d'un point presse régulier.

"Nous nous abstenons de donner une réponse précise quant à l'objectif de l'action de l'avion chinois. Toutefois, les activités militaires récentes de la Chine à proximité du Japon ont tendance à s'étendre et à devenir de plus en plus actives", a-t-il ajouté.