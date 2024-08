Japon: perturbations des transports et fortes pluies en amont d'un typhon

Il doit ensuite se diriger vers le nord et atteindre jeudi l'île de Kyushu, la deuxième plus grande du pays, puis remonter l'île principale de Honshu jusqu'à dimanche, voire lundi.

Du 15 au 17 août, le typhon Ampil avait provoqué l'annulation de nombreux trains et de plus de 650 vols nationaux et internationaux, sans faire de blessés graves ni de dégâts majeurs alors qu'il remontait la côte Pacifique au large de la région de Tokyo.

La compagnie Japan Airlines a annoncé l'annulation de 116 vols intérieurs mardi et mercredi, ainsi que 6 vols internationaux. All Nippon Airways a quant à elle déjà annulé 68 vols intérieurs de mercredi à vendredi.

Les typhons de la région se forment plus près des côtes qu'auparavant, s'intensifient plus rapidement et restent plus longtemps au-dessus des terres en raison du changement climatique, selon une étude publiée le mois dernier.