Perturbations des transports et fortes pluies en amont d'un typhon au Japon

Un typhon de forte intensité qui a commencé à toucher le sud du Japon mardi en perturbant les transports, doit se diriger vers les principales îles de l'archipel avec des conséquences encore plus importantes attendues jusqu'à la fin de semaine.

Il doit ensuite se diriger vers le nord et atteindre jeudi l'île de Kyushu, la deuxième plus grande du pays, puis remonter l'île principale de Honshu jusqu'à dimanche, voire lundi.

La compagnie Japan Airlines a annoncé l'annulation de 116 vols intérieurs mardi et mercredi, ainsi que 6 vols internationaux. All Nippon Airways a quant à elle déjà annulé 68 vols intérieurs de mercredi à vendredi.

Les sociétés ferroviaires ont d'ores et déjà averti que d'autres suspensions de lignes pourraient avoir lieu en fonction de l'évolution du typhon.

L'Agence météorologique japonaise (JMA) a invité les habitants à "évacuer les endroits dangereux", mettant en garde la population contre de fortes pluies, de potentiels glissements de terrain, des inondations ou la formation de très grosses vagues sur les côtes dans certaines régions.

Du 15 au 17 août, le typhon Ampil avait provoqué l'annulation de nombreux trains et de plus de 650 vols nationaux et internationaux, sans faire de blessés graves ni de dégâts majeurs alors qu'il remontait la côte Pacifique au large de la région de Tokyo.