Premier échange entre les ministres de la Défense américain et chinois en plus d'un an

Les ministres de la Défense américain et chinois se sont entretenus mardi pour la première fois en un an et demi, a annoncé le Pentagone, nouveau signe de la volonté des deux superpuissances de maintenir le dialogue malgré des tensions toujours très fortes.

Le ministre américain de la Défense Lloyd Austin et son homologue chinois Dong Jun se sont entretenus par vidéo-conférence, a indiqué le Pentagone.

Au cours de cet échange, "les deux responsables ont discuté des relations de défense entre les Etats-Unis et la République populaire de Chine et des questions de sécurité régionale et mondiale", a précisé le porte-parole du Pentagone Pat Ryder dans un communiqué.

Lloyd Austin "a mis en avant l'importance de continuer à ouvrir les lignes de communication militaires" entre les deux puissances et a "réaffirmé que les Etats-Unis continueront de voler, naviguer et opérer en toute sécurité et de manière responsable, partout où le droit international le leur permet".

Il a ensuite "souligné l'importance du respect de la liberté de navigation en haute mer garantie par le droit international, en particulier en mer de Chine méridionale".