Procès de Donald Trump: le verdict va bientôt tomber, quels sont les scénarios possibles?

Pendant les débats, les jurés ont entendu l'actrice de films pornographiques Stormy Daniels leur détailler crûment sa rencontre et la relation sexuelle qu'elle affirme avoir eue avec le milliardaire républicain en 2006, et que ce dernier nie.

Un autre scénario est cependant possible : les 12 jurés pourraient s'arrêter sur un constat de désaccord. Le procès serait annulé et Donald Trump pourrait crier victoire. Mais elle ne serait que temporaire, car un autre procès serait alors organisé sauf si le parquet de Manhattan renonce aux poursuites. Reste à savoir si ce nouveau procès aurait lieu avant l'élection présidentielle du 5 novembre.

Mais à New York, bastion démocrate, tous ont promis qu'ils jugeraient le 45e président des Etats-Unis avec impartialité.

Quelle peine?

Si Donald Trump est déclaré coupable, ce ne sera pas aux jurés, mais au juge Juan Merchan, de fixer la peine quelques semaines plus tard. La prison est possible en théorie, les falsifications de documents comptables pouvant être punies de 4 ans au maximum dans l'Etat de New York. Mais face à un primo-condamné qui fêtera bientôt ses 78 ans, le magistrat peut aussi s'en tenir à une peine alternative telle qu'un sursis avec mise à l'épreuve, ou des travaux d'intérêt général. Une amende financière est possible aussi. Dans tous les cas, il pourra faire appel, ce qui aurait probablement pour effet de suspendre une peine de prison.

Une condamnation pénale, la première de l'Histoire pour un chef d'Etat américain, ne l'empêcherait pas de se présenter à l'élection présidentielle du 5 novembre. Mais elle provoquerait un séisme politique.

Reste à savoir quel effet elle aurait sur l'électorat républicain et sur les électeurs indécis, qui seront cruciaux lors du duel entre Joe Biden et Donald Trump.