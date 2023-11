Quel est l'impact de la "méga-tempête" pour les soldats ukrainiens?

Cette tempête du siècle, comme le qualifient les médias russes, a un impact sur la guerre en Ukraine et sur les combattants. En effet, les soldats ukrainiens se préparent à vivre un deuxième hiver en guerre, le premier a été rude, mais ils ont appris à s'organiser et à installer le chauffage.

Près de 2 millions de personnes sont privées d'électricité en Russie et en Ukraine en raison de violentes intempéries, qualifiées de "méga-tempête", a rapporté ce lundi le ministère russe de l'Énergie. Les régions les plus touchées sont la Crimée, le sud de la Russie, et les régions partiellement occupées de Donetsk, Lougansk, Zaporijjia et Kherson en Ukraine.

"Je me souviens que l'année dernière, en hiver, c'était mon premier voyage, et j'avais très froid. Lorsque je suis rentré dans mon service pour la première fois, j'ai mis tout ce que j'avais, trois paires de pantalons, plusieurs vestes, ensuite, j'ai mis deux paires de chaussettes", confie un soldat ukrainien.

Creusé dans un sous-bois, l'abri des soldats fait à peine 20 mètres carrés, dispose de couchettes, d'une cuisine et d'une cellule qui permet de soigner les soldats blessés. Grâce à un système de chauffage, il fait plus de 20 degrés dans leur abri : "Nous avons le chauffage dans toute l'aile où on travaille actuellement. À partir de la chaudière, on brule du bois et il est distribué par les tuyaux dans tout le système", explique le soldat.

Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky essaye néanmoins de rassurer les Ukrainiens : "Nos ingénieurs rétabliront dès que possible l'approvisionnement en électricité de toutes les villes et les villages qui subissent actuellement une panne temporaire en raison des mauvaises conditions météo".