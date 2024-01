Qui sont les Houthis, ciblés par des frappes aériennes britanniques et américaines?

Ce jeudi, la BBC rapportait que des frappes aériennes avaient été menées par le Royaume-Uni et les États-Unis contre les Houthis, au Yémen. Mais qui sont ces Houthis dont on parle depuis le début du conflit entre Israël et le Hamas et qui brandissent une menace constante sur le trafic maritime en mer Rouge ? On vous explique.

Les Houthis sont un groupe armé fondé dans les années 1990 par Hussein al-Houthi, dont ils tirent leur nom. Issus d'une minorité musulmane chiite [l'islam s'est scindé en deux grands courants après la mort de Mahomet. Les sunnites, largement majoritaires dans le monde, désignent un compagnon du prophète comme successeur légitime, les chiites, Ali, gendre et fils spirituel de Mahomet, ndlr], les Zaidi, ils sont proches de l'Iran et par conséquent hostiles à Israël et aux États-Unis. "Dieu est grand. Mort à l'Amérique, mort à Israël, la malédiction pour les Juifs, la victoire pour l'islam", est d'ailleurs leur slogan.

En 2011, ils profitent du printemps arabe et du départ du président en place pour renforcer leurs positions dans le pays. Trois années plus tard, ils s'emparent de la capitale du Yémen, Sanaa. Ennemie de l'Iran, l'Arabie Saoudite, soutenue par les Émirats arabes unis et Bahreïn, essaie alors de renverser les Houthis du pouvoir avec une action militaire, mais se heurte à la résistance du groupe armé, qui maintient son autorité sur une majorité de la population yéménite.