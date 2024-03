RDC: la Cour constitutionnelle invalide 43 députés élus en décembre

Siégeant en matière des contentieux des élections législatives nationales, la Cour a réhabilité 49 députés nationaux qui avaient saisi, comme l'exige la procédure, la Haute Cour en contestation des résultats provisoires du 14 janvier, tels que proclamés par le Bureau de la Commission électorale nationale indépendante (Céni).

"Sur 1.123 requêtes enrôlées, instruites et plaidées, il y a 21 dossiers de désistement, 525 affaires déclarées irrecevables et 400 affaires recevables mais non fondées. Seules 43 affaires ont été jugées recevables et fondées", a déclaré le président de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Kamuleta, à l'issue de l'audience, selon l'agence congolaise de presse (ACP, officielle).