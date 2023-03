Retour du cyclone Freddy: le bilan monte à 190 morts au Malawi

Le cyclone Freddy, à la longévité record et qui a frappé deux fois en Afrique australe, continue à faire des ravages au Malawi, un dernier bilan faisant état mardi d'au moins 190 morts dans ce pays pauvre et enclavé.

Le pays qui paie jusqu'ici le plus lourd tribut au retour du cyclone tropical - qui a suivi un trajectoire en boucle rarement répertoriée par les météorologues - compte désormais au moins "190 morts, 584 blessés et 37 disparus", a annoncé dans un communiqué le Bureau national de gestion des catastrophes. Et le bilan pourrait encore s'alourdir à mesure que les recherches avancent.

Dans le township de Chilobwe, proche de Blantyre, des habitants sont restés abasourdis devant les restes des maisons emportées par les coulées de boue. Le vent est retombé mais la pluie persiste.

Les constructions faites de briques et de boue n'ont pas résisté.