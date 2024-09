Russie: une femme tuée dans une frappe ukrainienne dans la région de Moscou

La Russie a annoncé mardi la mort d'une femme à la suite d'une frappe de drone ukrainien dans la région de Moscou, rarement touchée par ce genre d'attaques, et avoir abattu 144 drones dans la nuit.

En revanche, le gouverneur a précisé que la mort d'un enfant de 9 ans n'était "pas confirmée", alors qu'il en avait fait état précédemment. Il a par ailleurs indiqué que trois personnes été blessées et transférées dans un hôpital.

La capitale russe et sa région ont été la cible de plusieurs attaques de drones depuis l'offensive à grande échelle du Kremlin en Ukraine de février 2022. Mais c'est la première fois que l'une d'entre elles est mortelle.

Kiev mène ces frappes en répliques aux bombardements russes qui dévastent son territoire depuis plus de deux ans et demi et y tuent des civils quasiment tous les jours.