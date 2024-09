Chine: hausse des exportations en août mais les importations déçoivent

Les exportations chinoises ont accéléré leur hausse en août mais les importations ont elles fortement ralenti, selon les chiffres officiels publiés mardi qui montrent une fois de plus la fragilité de la reprise dans la deuxième économie mondiale.

Le mois dernier, les ventes de produits et services chinois destinés à l'étranger ont augmenté de 8,7% sur un an, contre +7% un mois plus tôt, selon les chiffres en dollars publiés par les Douanes chinoises.

Ce chiffre est supérieur aux attentes d'analystes sondés par l'agence Bloomberg (+6,6%).

Les exportations sont historiquement un important levier de croissance pour le géant asiatique et leur performance a un impact direct sur l'emploi pour des milliers d'entreprises du secteur.