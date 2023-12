"On se sert des pompons pour que ça soit plus visuel": découvrez les origines d'une coutume bien américaine, celle des pom-pom girls

C’est une tradition typiquement américaine. Dans la plupart des sports d’équipe, on trouve des « cheerleaders », des pom-pom girls qui ont pour mission de soutenir les joueurs et chauffer le public. Mais au fait, comment est né ce mouvement ?

Que cela soit avant un match de basketball ou bien de football américain, ces danseuses, accompagnées de leurs célèbres pompons, n'ont qu'une mission : chauffer la salle avant l'autre spectacle, celui qui se passe sur le terrain. "On agite nos pompons comme on veut, on improvise. Quand on motive les fans, on se sert de nos pompons pour que ce soit plus visuel", explique Carolina.

Mais justement, comment est née cette tradition ? C'est à la fin du 19e siècle, au début du Cheerleading, qu'elle a vu le jour. Elle avait pour but, comme aujourd'hui, de capter l'attention du public. À noter que, à l'origine, ce sont des étudiants qui se mettent à encourager leur équipe sportive avant les matchs. Cela était donc avant tout masculin, mais cela va changer à partir des années 50.