Sénégal: l'opposant Ousmane Sonko inculpé et écroué

Ousmane Sonko, plus farouche opposant au président Macky Sall et candidat à l'élection présidentielle de 2024, a été inculpé et écroué lundi pour divers crimes dont l'appel à l'insurrection, une décision qui fait craindre de nouveaux troubles au Sénégal. Son parti a également été dissous, moins de deux heures après son inculpation.