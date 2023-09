Sept morts dans de nouveaux combats dans un camp palestinien au Liban

Sept personnes dont des civils ont été tuées et 16 blessées mercredi lors de nouveaux combats entre factions rivales dans un camp de réfugiés palestiniens dans le sud du Liban, selon un nouveau bilan du Croissant-Rouge palestinien.

Mardi, le Fatah du président palestinien Mahmoud Abbas et son rival islamiste Hamas s'étaient engagés à maintenir un fragile cessez-le-feu décrété lundi soir à Aïn el-Heloué, le plus grand camp palestinien du Liban, où les combats ont été déclenchés le 7 septembre entre groupuscules islamistes et combattants du Fatah.