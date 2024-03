Signé Giltay: la France se met en état de siège après l'attentat de Moscou

Le Premier ministre Gabriel Attal a annoncé dimanche soir "rehausser" le plan Vigipirate en France à son niveau le plus élevé : "urgence attentat", à la suite de l'attaque de Moscou revendiquée par le groupe jihadiste Etat islamique (EI).

"C'est le Bataclan en Russie". La comparaison s'est imposée en France dès qu'on a eu connaissance du drame de Moscou. Et le Bataclan russe est encore plus meurtrier que les attentats qui ont frappé Paris le 13 novembre 2015. 130 morts à Paris, déjà 137 à Moscou, et le bilan n'est pas définitif.