Signé Giltay: l'aide américaine à l'Ukraine traine car "Trump - Poutine, même combat"

Le président américain Joe Biden a appelé la Chambre des représentants à voter immédiatement pour débloquer les 60 milliards de dollars d'aide promis à l'Ukraine. Actuellement, les Américains ne fournissent pratiquement plus d'armes à Kiev à cause d'un désaccord entre démocrates et républicains. Un désaccord entre démocrates et républicains, ça veut dire en clair entre Biden et Trump.