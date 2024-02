Sony relève sa prévision de bénéfice net grâce à sa division services financiers

Sony table toujours sur un bénéfice opérationnel de 1.170 milliards de yens (7,3 milliards d'euros) en 2023/24 (-3,2% sur un an), et a très légèrement abaissé sa prévision de ventes à 12.300 milliards de yens (76,3 milliards d'euros), ce qui représenterait une augmentation de 12,1% sur un an.

Mais certains analystes estiment que la dynamique s'est essoufflée, malgré le soutien ponctuel apporté par des jeux à succès comme "Marvel's Spider-man 2", qui s'est vendu à plus de 5 millions d'exemplaires en seulement 11 jours à sa sortie en octobre.

Sony a aussi lancé en novembre dernier un modèle plus compact et plus léger de sa console, aux performances identiques mais disposant d'un peu plus d'espace de stockage.