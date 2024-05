Tchad: l'ambassadeur Allamaye Halina nommé Premier ministre

"Monsieur Allamaye Halina est nommé Premier ministre, chef du gouvernement", a déclaré le Secrétaire général de la Présidence Mahamat Ahmat Alhabo jeudi, jour où le général Mahamat Idriss Déby Itno, ex-chef de la junte pendant trois ans, prêtait serment pour un mandat de cinq ans.

L'ancien Premier ministre, Succès Masra, avait présenté sa démission mercredi, un peu plus de deux semaines après sa défaite à la présidentielle du 6 mai, un scrutin qualifié par son parti de "mascarade" et par des ONG internationales de "non crédible".