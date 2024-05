Tentes retournées, keffiehs au sol et amertume à l'Université de Californie

Des dizaines de tentes retournées, des pancartes "Libérez la Palestine" et "Non au sionisme", des keffiehs et lampes torches gisant au sol: voilà tout ce qu'il reste jeudi à l'aube du campement au coeur du campus de l'Université de Californie à Los Angeles (UCLA).

Après une semaine d'occupation, les forces de l'ordre ont fini par démanteler le campement des étudiants mobilisés pour Gaza, au cours d'une longue opération qui a duré toute la nuit.