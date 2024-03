"Terrorisme de masse" et menace multiforme, nouveaux défis pour le parquet antiterroriste

Celui qui fut le premier à diriger ce parquet spécialisé, créé en 2019 après la vague d'attentats qui a touché la France au milieu des années 2010, doit bientôt rejoindre le cabinet du ministre de la Justice Eric Dupond-Moretti, comme conseiller spécial chargé de la lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée.

En cinq ans, le parquet national antiterroriste (Pnat) a connu un "changement d'échelle" pour s'adapter à l'ère du "terrorisme de masse" : à quelques semaines de son départ, le magistrat qui le dirige, Jean-François Ricard, dresse dans un entretien à l'AFP un tableau de la menace en 2024 et des défis qu'elle pose.

Premier défi pour son successeur au Pnat - qui n'a pas encore été nommé : les Jeux olympiques de Paris.

Jean-François Ricard l'assure : "Tout est organisé depuis des mois, en lien avec les services de police judiciaire, avec les services de renseignement, pour agir au plus près et de manière la plus efficace pour empêcher la réalisation d'actions terroristes à cette occasion".

A l'heure du bilan, le magistrat de 67 ans, qui cumule 20 ans de carrière dans l'antiterrorisme, aussi bien comme parquetier que comme juge d'instruction, résume : "On est véritablement passés à ce qu'on appelle un terrorisme de masse, auquel il a fallu répondre par le droit".