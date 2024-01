Tinder et scopolamine, cocktail mortel pour les touristes dragueurs de Medellin

Après le dîner, M. Bloch est rentré chez lui avec sa compagne d'un soir et a débouché une bière. Il s'est réveillé le lendemain à midi les poches vides, ses affaires disparues, et la tête à l'envers.

"Je me souviens seulement d'avoir voulu l'embrasser dans le cou. Et puis clac", gros trou noir. "Je me suis réveillé" sans aucun souvenir, raconte à l'AFP l'homme d'affaires de 28 ans. "J'ai eu du mal à sortir du lit. C'était comme si j'étais ivre".

Il a fait le tour de son appartement et constaté que son "iPad avait disparu" ainsi que son "portefeuille et cartes de crédit".

Selon les résultats d'analyses médicales, Omer Bloch a été drogué avec de la scopolamine, un alcaloïde puissant utilisé comme "drogue des voleurs" contre des touristes un peu trop naïfs en visite dans la célèbre ville colombienne.