Troisième jour d'une vaste opération israélienne en Cisjordanie occupée

A Washington, la vice-présidente américaine, Kamala Harris, a réitéré son soutien au droit d'Israël "à se défendre", et répondu "non" à la question de savoir si, élue présidente à l'élection de novembre, elle suspendrait les livraisons américaines d'armes à Israël, alors que la guerre dans la bande de Gaza, assiégée et séparée de la Cisjordanie occupée par Israël, a fait plus de 40.600 morts en près de onze mois.

Dans le cadre d'une opération qu'elle a qualifiée "d'antiterroriste", l'armée israélienne a envoyé mercredi des colonnes de blindés sur Jénine, Tulkarem, Toubas et leurs camps de réfugiés, dans le nord de la Cisjordanie, où des groupes armés sont particulièrement actifs contre l'occupation israélienne du territoire palestinien.

Le bureau des affaires humanitaires de l'ONU, Ocha, a alerté sur la poursuite "d'opérations militaires à proximité des hôpitaux" et les "graves dommages" infligés aux infrastructures, coupant par endroits électricité et télécommunications.