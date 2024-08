Mpox: les premiers vaccins arriveront "ces prochains jours" en RDC, selon l'OMS

La recrudescence du mpox en Afrique, qui touche la RDC et d'autres pays du continent (notamment le Burundi, le Kenya, le Rwanda et l'Ouganda), et l'apparition d'un nouveau variant (1b) ont poussé l'OMS à déclencher le 14 août son plus haut degré d'alerte sanitaire mondiale.



La RDC étant le pays le plus touché par le nouveau variant, "la plus grande partie" des vaccins ira en RDC, a indiqué le Dr Tedros.

Deux sous-groupes de mpox circulent en RDC: le clade 1a, dans l'ouest du pays et le clade 1b, dans l'est.



Le Dr Tedros a indiqué que plus de 18.000 cas suspects de mpox ont été signalés en RDC depuis le début de l'année, avec 629 décès : "Cela inclut plus de 5.000 cas et 31 décès dans les provinces orientales du Nord et du Sud-Kivu, où la nouvelle souche de clade 1b s'est propagée".



"Le nombre de cas de clade 1b signalés a augmenté rapidement pendant plusieurs semaines. Heureusement, relativement peu de décès ont été signalés au cours des dernières semaines", a observé le chef de l'OMS.