L'UE veut entraîner 75.000 soldats ukrainiens... mais pas en Ukraine

L'Union européenne veut former quelque 75.000 soldats ukrainiens d'ici la fin de l'année, soit 15.000 de plus que son précédent objectif, mais en dehors du territoire ukrainien, a annoncé vendredi le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell.

"Les ministres se sont mis d'accord pour porter à 75.000 l'objectif" de formation de troupes ukrainiennes, a déclaré M. Borrell, à l'issue d'une réunion informelle des ministres des Affaires étrangères à Bruxelles.



Cette formation "doit être plus courte et adaptée aux besoins de l'Ukraine", et pour ce faire, une "petite" cellule de coordination pourrait être établie à Kiev, a-t-il ajouté. Il n'y a toutefois pas encore d'accord formel sur ce point, plusieurs Etats membres, comme la Hongrie, étant très réticents à toute présence militaire européenne en Ukraine, même s'il s'agit de simples instructeurs, a-t-on souligné de source diplomatique. "Nous avons décidé de faire cette formation aussi près que possible de la frontière ukrainienne, mais pas sur le sol ukrainien", a souligné M. Borrell devant la presse.