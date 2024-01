Trump contre Haley: voici pourquoi la primaire républicaine du New Hampshire est capitale pour la course à la Maison Blanche

L'ultra-favori de la droite américaine, Donald Trump, et son ancienne ambassadrice à l'ONU, Nikki Haley, s'affrontent mardi soir lors de la primaire républicaine dans le New Hampshire, un scrutin qui devrait décider de la suite de la course à la Maison Blanche chez les conservateurs. Les électeurs de Dixville Notch, un minuscule village qui ne compte que six électeurs inscrits, donnent le coup d'envoi de cette primaire républicaine en choisissant Nikki Haley à l'unanimité face à Donald Trump. Malgré cela, l'ancien président reste le grand favori.

"Maintenant nous ne sommes plus que deux personnes et je pense que l'une d'elles ne sera probablement plus là demain", a-t-il prédit, devant une petite foule bruyante, affirmant que "l'heure est venue de se rassembler pour le parti républicain". Le retrait ce week-end du gouverneur de Floride, Ron DeSantis, un temps considéré comme le principal rival à droite de Donald Trump avant l'effondrement de sa campagne, a ramené le trio de tête à un duel. Mais la bataille est très inégale.

Victoire à Dixville Notch pour Haley

Les six électeurs de Dixville Notch, un hameau dans nord-est des Etats-Unis, ont donné le coup d'envoi à minuit de la primaire républicaine du New Hampshire pour la présidentielle en votant à l'unanimité pour Nikki Haley. Ce village perdu dans les forêts du New Hampshire, près de la frontière canadienne, a perpétué une tradition établie depuis 1960, qui lui vaut le titre de "First in the Nation" (Premier du pays).

Le scrutin et le décompte du vote de minuit n'ont pris qu'environ dix minutes, et se sont terminés par aucun vote attribué au favori Donald Trump (77 ans) et six pour Nikki Haley (52 ans), sa seule rivale restante dans la course à l'investiture du Parti républicain. Les lois électorales de ce petit Etat du Nord-Est permettent aux municipalités de moins de 100 habitants d'ouvrir leurs bureaux de vote dès minuit et de pouvoir les fermer lorsque l'ensemble des personnes inscrites sur les listes électorales ont accompli leur devoir civique. La plupart des bureaux de vote du New Hampshire ouvriront mardi entre 6h et 8h (11h GMT et 13h GMT).