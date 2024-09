Trump et Harris de retour en campagne après un débat acrimonieux

Dans cette course à la Maison Blanche forte en rebondissements, la candidate démocrate peut désormais compter sur un soutien de poids: celui de Taylor Swift, artiste aux millions de fidèles, qui a loué en elle une "dirigeante douée et solide".

La vice-présidente et l'ancien président participent mercredi de façon séparée à des cérémonies honorant la mémoire des victimes des attentats du 11-Septembre, notamment à New York.

Avant de repartir à l'assaut des six ou sept Etats-clés qui décideront du résultat de la présidentielle du 5 novembre et dans lesquels les deux candidats sont au coude-à-coude: Caroline du Nord et Pennsylvanie pour elle, Arizona et Nevada pour lui.

- Trump poussé dans ses retranchements -

Avortement, immigration, économie: sur scène à Philadelphie, Kamala Harris et Donald Trump ont âprement débattu des principaux thèmes qui préoccupent les Américains à moins de deux mois de l'élection.