Débat entre Donald Trump et Kamala Harris: qu'en ont pensé les Américains?

Hier soir avait lieu le très attendu débat entre Donald Trump et Kamala Harris. Comment les supporters des deux camps ont-ils suivi cette soirée ?

D'après une enquête menée par CNN juste après le débat, la candidate démocrate Kamala Harris aurait un léger avantage. L'enquête montre que 45 % des Américains ont une opinion favorable pour elle, contre 39 % pour Donald Trump. Cependant, 82 % des sondés ont indiqué que le débat n'aurait pas d'influence sur leur vote.

Il est neuf heures, et le débat pour la présidence américaine commence. En Floride, ces supporters de Donald Trump ne peuvent cacher leur énervement face aux propos de la candidate démocrate. "Je ne supporte pas les mensonges. Quand vous résumez ses propos, il s'agit purement et simplement de mensonges. Ça crée des tensions en nous et les balles antistress nous aident", "Ils nous les ont données pour qu'on les jette sur la télé, mais moi, j'ai envie de balancer ma chaise", peut-on entendre de la part des supporters.