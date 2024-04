Un Belge vivant à Sydney témoigne après l'attaque au couteau dans un centre commercial: "Il attaquait au hasard avec une machette"

Plusieurs autres personnes ont été blessées et hospitalisées, dont un enfant de neuf mois. L'assaillant, qui a agi seul, a été abattu par une policière au cinquième étage du centre commercial.

Repris par nos confrères de la DH, une personne belge, habitant dans une ville à proximité du lieu du drame a témoigné. "J’allais me rendre au centre commercial. J’habite à 10 minutes à pied. Mais quand je suis arrivé pas loin, j’ai vu que le quartier était bouclé. Il y avait des hélicoptères au-dessus du district. J’ai des amis qui y étaient. C’était la panique dans le centre commercial. Les gens se réfugiaient dans les magasins et ceux qui pouvaient ont évacué tout de suite. L’attaque a commencé au niveau 4 et il attaquait des gens au hasard avec des machettes", explique-t-il.

Avant de rendre hommage à la policière qui a réussi à arrêter l'assaillant. "Le vrai héros de la journée, c’est la policière qui a couru après lui dans le centre et a réussi à l’arrêter en lui tirant dessus. Sinon il aurait continué".