Un employé de l’agence belge Enabel et son fils de 7 ans tués lors d’un bombardement dans la bande Gaza

La maison où se trouvait la famille abritait environ 25 personnes, dont des résidents et des personnes déplacées qui y avaient trouvé refuge. L'attaque de la nuit dernière a coûté la vie à au moins sept personnes et en a blessé beaucoup d'autres.

La femme de M. Nahban se trouve dans un état critique à l'hôpital. Le père de M. Nahban, son frère ainsi que sa nièce de six ans ont également perdu la vie. Deux autres de ses enfants, âgés de 5 ans et de 7 mois, ont été légèrement blessés.

M. Nahban avait rejoint l'Agence belge de coopération en avril 2020 en tant que "Business Development Officer" dans le cadre d'un projet européen visant à aider les petites entreprises de la bande de Gaza.

Comme les autres employés d'Enabel à Gaza, il figurait sur la liste des personnes autorisées à quitter Gaza, qui avait été remise aux autorités israéliennes il y a plusieurs mois. Il est décédé avant que sa famille et lui ne soient autorisés à quitter Gaza en toute sécurité. Actuellement, sept membres du personnel se trouvent toujours là-bas. La ministre Gennez a condamné "cette attaque contre des civils innocents" et exprimé ses condoléances aux proches de M. Nahban, en compagnie du directeur d'Enabel, Jean Van Wetter.

"Son histoire et celle de sa famille ne sont qu'une parmi des dizaines de milliers d'autres. Quand cela suffira-t-il enfin ? Après six mois de guerre et de destruction à Gaza, nous semblons déjà nous y habituer, mais il n'en reste pas moins que le bombardement aveugle d'infrastructures civiles et de civils innocents va à l'encontre de toutes les lois internationales, humanitaires et du droit de la guerre.