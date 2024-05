Un magazine allemand condamné pour la publication d'une fausse interview de Michael Schumacher

La famille de l'ex-pilote de Formule 1 Michael Schumacher a obtenu gain de cause contre le magazine allemand Die Aktuelle qui avait publié une fausse interview du sportif, générée par IA, a confirmé jeudi une porte-parole.

En avril 2023, le magazine Die Aktuelle s'était targué d'avoir obtenu un entretien avec Michael Schumacher, le premier depuis son accident de ski et son grave traumatisme crânien fin 2013 dans les Alpes françaises.

Spécialisé dans les informations people et appartenant au groupe allemand Funke, le magazine avait publié l'"interview" et révélé ensuite qu'elle avait été générée par une intelligence artificielle. "Nous avons gagné le procès et ne ferons aucun autre commentaire", a mentionné Sabine Kehm, porte-parole de la famille du légendaire pilote allemand, dans un courriel à l'AFP.