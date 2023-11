Une vaste opération de police lancée en Allemagne contre une association pro-Hezbollah

Dans cette mouvance, "on observe clairement des tendances antisémites et hostiles à Israël qui se propagent également dans divers canaux médiatiques", a-t-il ajouté.

Concrètement, l'association IZH contrôle notamment la mosquée de l'Imam Ali à Hambourg. Et le Renseignement intérieur allemand soupçonne IZH "d'exercer une forte influence" à partir de là, sur d'autres mosquées et associations, "allant jusqu'à une prise de contrôle totale", a affirmé le ministère de l'Intérieur.

Le chancelier allemand Olaf Scholz a promis aux juifs de les protéger en Allemagne, dans un contexte de résurgence d'actes antisémites depuis le début de la guerre meurtrière déclenchée par les attaques sanglantes perpétrées le 7 octobre sur le sol israélien par le Hamas palestinien.

Par ailleurs, l'Allemagne et de nombreux autres pays redoutent un embrasement de ce conflit au Proche-Orient, et notamment au Liban via le Hezbollah. Les échanges de tirs sont déjà quotidiens entre le Hezbollah et Israël depuis le début de la guerre.